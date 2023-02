“L’Eredità” | Flavio Insinna in difficoltà | l’inattesa confessione

Leggi su tvzap

(Di martedì 21 febbraio 2023) News tv. .è un game show italiano, in onda dal 29 luglio 2002 su Rai 1 in fascia preserale, attualmente condotto da. È realizzato presso lo studio 4 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi a Roma. Ogni sera sei concorrenti si sfidano in questo classico gioco a premi ad eliminazione affrontando ben sette diverse sfide. Solo uno arriva alla Ghigliottina finale per cercare di vincere il montepremi accumulato durante la puntata. È pronto per festeggiare un nuovo traguardo, che il prossimo 25 febbraio segnerà le sue 5000 puntate a. Per l’occasione si è lasciato andare ad una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.Leggi anche –> “”, l’annuncio di...