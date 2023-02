L’Eredità 21 febbraio 2023, all’ennesima ghigliottina Luca non ce la fa ancora (con beffa) (Di martedì 21 febbraio 2023) Nella puntata di quest’oggi – 21 febbraio 2023 – è giunto ancora una volta al gioco finale de L’Eredità Luca. Alla ghigliottina, il già più volte campione s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 26.250 euro e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi: Pino Fino Velo Strappa Tasca Dopo un breve di tempo per riflettere, il campione ha scritto la sua parola sul cartoncino: Fazzoletto – dichiarando che a differenza delle altre serate (quando non ha avuto troppa sorte) s’è “acceso” leggendo gli indizi. Ma non era Fazzoletto la parola scelta dagli autori per vincere la ghigliottina bensì Lacrime (e c’è la beffa legata al fatto che Luca aveva intuito in ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 21 febbraio 2023) Nella puntata di quest’oggi – 21– è giuntouna volta al gioco finale de. Alla, il già più volte campione s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 26.250 euro e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi: Pino Fino Velo Strappa Tasca Dopo un breve di tempo per riflettere, il campione ha scritto la sua parola sul cartoncino: Fazzoletto – dichiarando che a differenza delle altre serate (quando non ha avuto troppa sorte) s’è “acceso” leggendo gli indizi. Ma non era Fazzoletto la parola scelta dagli autori per vincere labensì Lacrime (e c’è lalegata al fatto cheaveva intuito in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : I 70 anni di Massimo Troisi. Era nato il 19 febbraio 1953 a San Giorgio a Cremano. Resta indimenticabile la sua iro… - CorriereCitta : L’Eredità, chi è il campione di stasera? Montepremi e parola vincente della ghigliottina di martedì 21 febbraio 2023 - CosettaGiordano : RT @monica_quaglia: #leredita su Telepiu' e Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola da oggi, c'è un'intervista a @insinnaflavio in merito al numer… - monica_quaglia : #leredità Un'anticipazione dell' intervista di @insinnaflavio a TV Sorrisi e Canzoni in occasione del raggiungiment… - monica_quaglia : #leredita su Telepiu' e Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola da oggi, c'è un'intervista a @insinnaflavio in merito al n… -