«L'Eintracht è caldo come l'olio per le patate fritte», in Germania si godono Glasner mai così gasato (Di martedì 21 febbraio 2023) Oliver Glasner poteva trincerarsi dietro la solita retorica del pre-partita. Loro sono forti, dobbiamo dare il massimo eccetera eccetera. Invece ha dato una conferenza stampa che in Germania hanno notato per verve e buon umore. Non se l'aspettavano dall'allenatore delL'Eintracht che stasera affronta il Napoli. La Faz sottolinea divertita che mai prima d'ora Glasner aveva detto una cosa come "la squadra è calda come l'olio per friggere le patate in padella". Un approccio hot, scrivono in Germania, piuttosto inusuale. "Glasner non aveva mai detto niente del genere durante la sua carriera, e questo potrebbe sottolineare l'importanza di questa partita eccezionale". Glasner ha ovviamente fatto i complimenti ...

