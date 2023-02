Leiji Matsumoto | oltre il mito di Capitan Harlock

(Di martedì 21 febbraio 2023) Lo scorso 13 febbraio si è spento, all'età di 85 anni,, mangaka diventato celebre in tutto il mondo grazie al pirata spazialee a numerose saghe fantascientifiche. Rendiamo omaggio a questo straordinario e poliedrico artista che con la sua poesia ha toccato il cuore di tante generazioni. C'era una volta un omino che sognava le stelle. Aveva iniziato da piccolo, con l'idea di diventare un disegnatore di manga, dopo aver letto i romanzi di fantascienza di H.G. Wells e essersi innamorato dei filmini su pellicola che il padre, ufficiale dell'esercito, portava a casa durante la Seconda Guerra Mondiale.poi si era trasferito a Tokyo, ancora giovanissimo, prendendo un treno con un biglietto di sola andata, e aveva iniziato a lavorare con ...

poi si era trasferito a Tokyo, ancora giovanissimo, prendendo un treno con un biglietto di sola andata, e aveva iniziato a lavorare con passione e dedizione fino a raggiungere un

Leiji (con la L, come "Leone", come amava sottolineare) era un nome d'arte. Il suo vero nome era Akira Matsumoto, ed era nato nel 1938 in una famiglia numerosa, con altri sei tra fratelli e sorelle,