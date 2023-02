Lecce-Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 21 febbraio 2023) Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Sfida cruciale per entrambe le squadre che non sono ancora fuori dalla zona retrocessione. Lecce-Sassuolo si giocherà sabato 25 febbraio 2023 presso lo stadio Via del Mare. Lecce-Sassuolo: LE probabili formazioni 4-3-3 per i padroni di casa che shiereranno Falcone tra i pali, Gendrey, Baschirotto, Ceccaroni e Gallo in difesa. A centrocampo, Gonzalez, Hjulmand e Blin. Strefezza, Colombo e Di Francesco in avanti. Stesso modulo anche per i neroverdi: Consigli tra i pali e linea difensiva composta da Zortea, Erlic, Ruan e Rogerio. A centrocampo, Frattesi, Lopez ed Henrique. In avanti, Berardi, Pinamonti e Defrel. Lecce(4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Ceccaroni, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 21 febbraio 2023) Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Sfida cruciale per entrambe le squadre che non sono ancora fuori dalla zona retrocessione.si giocherà sabato 25 febbraio 2023 presso lo stadio Via del Mare.: LE4-3-3 per i padroni di casa che shiereranno Falcone tra i pali, Gendrey, Baschirotto, Ceccaroni e Gallo in difesa. A centrocampo, Gonzalez, Hjulmand e Blin. Strefezza, Colombo e Di Francesco in avanti. Stesso modulo anche per i neroverdi: Consigli tra i pali e linea difensiva composta da Zortea, Erlic, Ruan e Rogerio. A centrocampo, Frattesi, Lopez ed Henrique. In avanti, Berardi, Pinamonti e Defrel.(4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Ceccaroni, ...

