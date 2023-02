Lea Thompson, 61 anni, alias Lorraine, la mamma di Marty McFly, nella trilogia cinematografica, ha postato una serie di selfie e video, raccontando ai fan la reunion del cast di "Ritorno al futuro". Dal primo mitico film diretto da Robert Zemeckis sono passati quasi 38 anni (Di martedì 21 febbraio 2023) sono passati quasi 38 anni dal debutto del primo film della mitica trilogia di Ritorno al futuro, di Robert Zemeckis. Ed eccoli, i protagonisti: più invecchiati, un po’ ammaccati, ma sempre molto affiatati. Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson e Tom Wilson hanno avuto modo di ritrovarsi in occasione della convention Fan Expo Portland. Il ritrovo è stato immortalato da Lea Thompson, 61 anni, alias Lorraine, la mamma di Marty McFly, nella trilogia cinematografica, che ha ... Leggi su iodonna (Di martedì 21 febbraio 2023)38dal debutto deldella miticadial, di. Ed eccoli, i protagonisti: più invecchiati, un po’ ammaccati, ma sempre molto affiatati. Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Leae Tom Wilson hanno avuto modo di ritrovarsi in occasione della convention Fan Expo Portland. Il ritrovo è stato immortalato da Lea, 61, ladi, che ha ...

