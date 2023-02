Le Ville Vesuviane del ' 700 valorizzate e aperte ai giovani

(Di martedì 21 febbraio 2023) È l'obiettivo principale di Gennaro Miranda , neo presidente della Fondazione Ente, per incentivare la messa in rilievo delle Settecenteschee del territorio che le circondano. I ...

È l'obiettivo principale di Gennaro Miranda , neo presidente della Fondazione Ente, per incentivare la messa in rilievo delle Settecenteschee del territorio che le circondano. I siti monumentali risalenti al XVIII secolo, con i loro parchi e giardini, sono 122 ...Aprire le settecentescheal pubblico, in primis ai giovani, e intercettare i flussi turistici. E' l'obiettivo di Gennaro Miranda, neo presidente della Fondazione Entesecondo cui tutte le scelte saranno sempre condivise con l'intero consiglio di gestione. "L'approccio è finalizzato a mettere a sistema tutti gli attori istituzionali, politici, ...

Per avvicinare giovani e turisti all’arte, il neo presidente della fondazione Gennaro Miranda vuole avviare un progetto di valorizzazione aprendo le Ville al grande pubblico.ERCOLANO – Aprire le settecentesche Ville al pubblico, in primis ai giovani, e intercettare i flussi turistici. E’ l’obiettivo di Gennaro Miranda, neo presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane ...