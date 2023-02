Le tre incognite sulle primarie del Pd (a prescindere dal vincitore)

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 21 febbraio 2023) Nazareno, abbiamo un problema. Già, i dati delle elezioni dei circoli lasciano intendere che le prospettive del Partito democratico non siano troppo rosee. Ma elenchiamo i problemi che si affacciano all’orizzonte del Pd dopo il voto degli iscritti. Primo, l’affluenza. Al Nazareno avevano posto l’asticella su un milione di elettori ai gazebo. Adesso quell’asticella si sta abbassando. Basterebbero 800 mila elettori per dire che ledem non sono state un flop. Certo, rispetto ai numeri di un tempo non c’è paragone, ma la verità è che il Pd non tira più come un tempo e la scarsa affluenza potrebbe essere la prima conseguenza di questo dato di fatto. Secondo. Il risultato dellepotrebbe rovesciare il risultato del voto dei militanti per la prima volta nella storia del Partito democratico. Finora non è avvenuto perché mai come adesso ...