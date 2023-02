“Le sculacciate possono traumatizzare i bambini?”

(Di martedì 21 febbraio 2023) Buongiorno dottoressa, le vorrei fare una domanda diretta: leservono a qualcosa o sono dannose? Mi spiego meglio: io sono una mamma molto paziente e amorevole, anche quando mio figlio (che ha tre anni) fa i capricci. Mio marito, al contrario, è molto più burbero e si spazientisce spesso e volentieri. E quando non ce la fa più, lesono dietro l’angolo. Dovrei farlo smettere? Può essere dannoso per la crescita del bimbo? La ringrazio. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

... la Salernitana è sparita, evaporata, presa aed a pallonate dall'Atalanta. Contro le ... dunque, le sconfitte nonessere giudicate in fila come una collana di disgrazie calcistiche ...infatti provocare traumi e, con il tempo, portare all'effetto contrario. Dunque non ... Bandite pure le. "Portare il cucciolo dove ha fatto i bisogni, colpendolo con le mani oppure ...

Le punizioni fanno bene o male: la risposta dello psicologo Marie Claire

Per fermare sberle e sculacciate RSI.ch Informazione

Il derby può costar il posto Pioli Per adesso… L'Inter non teme il ... Sportitalia

Sculacciate, 10 motivi perché è meglio farne a meno (secondo la scienza) Nostrofiglio