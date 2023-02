Le parole inautentiche della pianista Gloria Campaner | a partire da Santa Sara

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 21 febbraio 2023) “, protettrice di viandanti e di nomadi” come ti ha definito, intervistata dal Giornale,, laclassica che sta con Alessandro Baricco: non sapevotua esistenza, sapevo soltantodi Abramo, e anche adesso ho molti dubbi. A parte la, che porta sempre con sé una tua statuetta, ti sono devoti gli zingari francesi secondo i quali eri una serva delle Tre Marie ma il racconto, perdonami, puzza di apocrifo... Apocrife,, mi sono suonate tutte lepronunciate dalla bella, strepitosamente dozzinali: “Karma”, “periodo sabbatico”, “comfort zone”, “palestra per le emozioni”, “hub creativo”, “condivisione”, “impegno ...