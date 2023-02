Le parole di Valentina Ferragni che sostiene sempre Luca Vezil (Di martedì 21 febbraio 2023) Il nuovo programma Are You the One, un format che offre a un gruppo di persone la possibilità di trovare l’anima gemella convivendo per un limitato periodo di tempo, è uscito su Paramount+ il 15 febbraio 2023 e sta già raccogliendo numerosi consensi. Questo accade anche grazie al fatto che alla conduzione si trovi Luca Vezil, influencer molto noto, soprattutto per essere stato a lungo il compagno di Valentina Ferragni. Quella di Vezil e della designer di gioielli è stata una relazione durata nove anni, terminata solo ad agosto del 2022. Vi raccomandiamo... "Quando sono stato lasciato...": le 'uniche' parole di Luca Vezil, ex di Valentina Ferragni ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 21 febbraio 2023) Il nuovo programma Are You the One, un format che offre a un gruppo di persone la possibilità di trovare l’anima gemella convivendo per un limitato periodo di tempo, è uscito su Paramount+ il 15 febbraio 2023 e sta già raccogliendo numerosi consensi. Questo accade anche grazie al fatto che alla conduzione si trovi, influencer molto noto, soprattutto per essere stato a lungo il compagno di. Quella die della designer di gioielli è stata una relazione durata nove anni, terminata solo ad agosto del 2022. Vi raccomandiamo... "Quando sono stato lasciato...": le 'uniche'di, ex di...

