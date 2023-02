Le norme da rispettare per i sistemi anticaduta (Di martedì 21 febbraio 2023) I lavoratori che si trovano a operare in quota devono fare i conti con un rischio molto alto. Al di là del pericolo di caduta, ci sono altri rischi che è necessario prendere in considerazione. Proprio per questo motivo occorre far sì che coloro che operano in quota possano essere protetti in maniera appropriata rispetto a qualunque rischio. Non a caso le cadute dall’alto rappresentano la principale causa di morte correlata agli incidenti che si verificano sul posto di lavoro. Le soluzioni proposte da TecnoLiving rappresentano una preziosa risorsa a cui fare riferimento per la prevenzione di conseguenze tanto gravi. I dispositivi anticaduta La prevenzione delle cadute è, dal punto di vista dei lavoratori, un dovere e al tempo stesso un diritto. Un aiuto valido proviene dai dispositivi anticaduta, che consentono a conseguire questo obiettivo con più ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 21 febbraio 2023) I lavoratori che si trovano a operare in quota devono fare i conti con un rischio molto alto. Al di là del pericolo di caduta, ci sono altri rischi che è necessario prendere in considerazione. Proprio per questo motivo occorre far sì che coloro che operano in quota possano essere protetti in maniera appropriata rispetto a qualunque rischio. Non a caso le cadute dall’alto rappresentano la principale causa di morte correlata agli incidenti che si verificano sul posto di lavoro. Le soluzioni proposte da TecnoLiving rappresentano una preziosa risorsa a cui fare riferimento per la prevenzione di conseguenze tanto gravi. I dispositiviLa prevenzione delle cadute è, dal punto di vista dei lavoratori, un dovere e al tempo stesso un diritto. Un aiuto valido proviene dai dispositivi, che consentono a conseguire questo obiettivo con più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnigioGiovanni : @GiulioMarini2 @DrPaoloMezzana La Corte Costituzionale emette un giudizio di costituzionalità su una legge nel cors… - MartyCippy : Ma quelli che dicono 'Nella mia azienda diamo stipendio adeguato secondo le norme del CNLL' esattamente cosa voglio… - CiroNoEuro : @FartFromAmerika @CitroGuarino Il McDonald's italiano secondo gli americani è molto più buono di quello che hanno i… - marco_to66 : Tra le tante domande che mi vengono in mente leggendo questo annuncio, ce n'è una in particolare che non ha rispost… - AWATANKA : @AntonellaNapoli @BeppeGiulietti @PBerizzi @CucchiRiccardo @danilodebiasio @RiccardoNoury @AlekosPrete @maurobiani… -