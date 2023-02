Le intercettazioni di Zaia su Crisanti diffuse da Report furono solo sputtanamento mediatico (Di martedì 21 febbraio 2023) Ricordate le famose intercettazioni, diffuse dalla trasmissione Report, in cui il governatore del Veneto Luca Zaia criticava con un linguaggio colorito il microbiologo Andrea Crisanti? Tutta fuffa penalmente irrilevante. A confermarlo, se mai ce ne fosse stato bisogno, è la decisione di ieri del giudice per l’udienza preliminare di Padova, Maria Luisa Materia, di escludere quelle intercettazioni nel processo sui tamponi rapidi (in cui Zaia non è indagato). Il processo vede imputati il microbiologo Roberto Rigoli, ex coordinatore di tutte le unità di microbiologia del Veneto, e l’ex direttore generale di Azienda zero, Patrizia Simionato. I due devono rispondere di falso ideologico e di turbata libertà di scelta del contraente: secondo l’accusa, sarebbe stato alterato ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 febbraio 2023) Ricordate le famosedalla trasmissione, in cui il governatore del Veneto Lucacriticava con un linguaggio colorito il microbiologo Andrea? Tutta fuffa penalmente irrilevante. A confermarlo, se mai ce ne fosse stato bisogno, è la decisione di ieri del giudice per l’udienza preliminare di Padova, Maria Luisa Materia, di escludere quellenel processo sui tamponi rapidi (in cuinon è indagato). Il processo vede imputati il microbiologo Roberto Rigoli, ex coordinatore di tutte le unità di microbiologia del Veneto, e l’ex direttore generale di Azienda zero, Patrizia Simionato. I due devono rispondere di falso ideologico e di turbata libertà di scelta del contraente: secondo l’accusa, sarebbe stato alterato ...

