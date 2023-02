LE IENE: IL CALCIATORE JAKUB JANKTO SI RACCONTA IN ESCLUSIVA DOPO IL COMING OUT (Di martedì 21 febbraio 2023) Stasera, martedì 21 febbraio, in prima serata su Italia1, nel nuovo appuntamento con “Le IENE” le dichiarazioni del giocatore ceco JAKUB JANKTO, al centro delle cronache per il suo recente COMING out. Intervistato a Praga dall’inviato Nic Bello, per la prima volta e in ESCLUSIVA, dice la sua. Inviato: Come stai? JAKUB JANKTO: La decisione, DOPO 27 anni, è abbastanza importante e sono felicissimo. Inviato: Il gesto che hai fatto, nel mondo del calcio, è una rivoluzione pazzesca. Che cosa è successo DOPO che tu hai fatto COMING out? JAKUB JANKTO: Per alcuni è una rivoluzione, per me è una cosa assolutamente normale. Inviato: Ma qual è stata la reazione della ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 21 febbraio 2023) Stasera, martedì 21 febbraio, in prima serata su Italia1, nel nuovo appuntamento con “Le” le dichiarazioni del giocatore ceco, al centro delle cronache per il suo recenteout. Intervistato a Praga dall’inviato Nic Bello, per la prima volta e in, dice la sua. Inviato: Come stai?: La decisione,27 anni, è abbastanza importante e sono felicissimo. Inviato: Il gesto che hai fatto, nel mondo del calcio, è una rivoluzione pazzesca. Che cosa è successoche tu hai fattoout?: Per alcuni è una rivoluzione, per me è una cosa assolutamente normale. Inviato: Ma qual è stata la reazione della ...

