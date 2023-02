Le gite scolastiche costano troppo, le famiglie non ce la fanno. A Roma stop ai viaggi all’estero (Di martedì 21 febbraio 2023) Le gite scolastiche stanno diventando troppo costose per molte famiglie, a causa della crisi economica. Quest'anno, a causa dei rincari generalizzati, i tour operator hanno dovuto aumentare i prezzi dei viaggi d'istruzione, creando una spaccatura all'interno delle classi tra studenti che possono permettersi di partecipare e studenti che non possono. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 febbraio 2023) Lestanno diventandocostose per molte, a causa della crisi economica. Quest'anno, a causa dei rincari generalizzati, i tour operator hanno dovuto aumentare i prezzi deid'istruzione, creando una spaccatura all'interno delle classi tra studenti che possono permettersi di partecipare e studenti che non possono. L'articolo .

