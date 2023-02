Le due vip finalmente si sposano: l’annuncio sui social (Di martedì 21 febbraio 2023) La super vip ha pubblicato sui social delle dolcissime immagini insieme alla sua fidanzata. “Abbiamo detto sì”, ha scritto per annunciare le nozze. La star nel giro di pochi mesi ha stupito tutti. Recentemente è protagonista di grossi cambiamenti nella sua vita: novità che riguardano lei stessa e la sua famiglia. E ora finalmente le nozze con la sua dolce metà. (Continua dopo le foto…) Rebel Wilson si sposa con Ramona Agruma: l’annuncio sui social Rebel Wilson ha annunciato le sue future nozze con Ramona Agruma. L’attrice statunitense ha deciso di chiedere alla sua compagna di diventare sua moglie. Sui social tutte le foto della giornata tra petali di rose, magliette abbinate e un diamante. Le due stanno insieme da circa otto mesi. Innamoratissime l’una dell’altra, non vedono l’ora di sposarsi, ... Leggi su tvzap (Di martedì 21 febbraio 2023) La super vip ha pubblicato suidelle dolcissime immagini insieme alla sua fidanzata. “Abbiamo detto sì”, ha scritto per annunciare le nozze. La star nel giro di pochi mesi ha stupito tutti. Recentemente è protagonista di grossi cambiamenti nella sua vita: novità che riguardano lei stessa e la sua famiglia. E orale nozze con la sua dolce metà. (Continua dopo le foto…) Rebel Wilson si sposa con Ramona Agruma:suiRebel Wilson ha annunciato le sue future nozze con Ramona Agruma. L’attrice statunitense ha deciso di chiedere alla sua compagna di diventare sua moglie. Suitutte le foto della giornata tra petali di rose, magliette abbinate e un diamante. Le due stanno insieme da circa otto mesi. Innamoratissime l’una dell’altra, non vedono l’ora di sposarsi, ...

