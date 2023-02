Le danno della drogata? Elodie sbrocca | caos in aeroporto | arriva la polizia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 febbraio 2023) Non fate incaz***. È uno degli insegnamenti che emerge dalla nuova docu-serie sulla cantante romana Sento Ancora La Vertigine, visibile on-demand sulla piattaforma Prime Video. Tre episodi che raccontano gli ultimi due anni di vita e di carriera diDi Patrizi. Anni-luce, ormai, dalla giovane concorrente di Amici, èta a calcare il palco dell'Ariston non solo come artista, ma anche come co-conduttrice al Festival di Sanremo di due anni fa. E sono tanti gli episodi che svelano il “dietro le quinte” dei suoi innumerevoli appuntamenti: dalle chiacchierate in camerino con Carlo Verdone agli sbalzi d'umore in studio per registrare il nuovo album. E poi i vari photocall, le riunioni con colleghi di prestigio come Mahmood ed Elisa, per finire alla sua grande “prima” cinematografica nel film Ti mangio il cuore, presentato ...