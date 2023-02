Le 7 curiosità sullo Juventus Museum VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 21 febbraio 2023) AlcuneUna dei luoghi di maggiore interesse, per i tifosi bianconeri, è lo. Una tappa fondamentale per chi si reca a Torino a vedere le partite della Vecchia Signora. Un luogo che ha delle: c’è una panchina nascosta, c’è un giocatore che è entrato nella “Hall of Fame” nonostante non abbia totalizzato le 300 presenze. Ci sono stanze con cimeli di Eroi del passato e alcuni più attuali. Un luogo che meriterebbe di essere visto… L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.