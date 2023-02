Lazio, Pedro operato al naso: le condizioni e i tempi di recupero (Di martedì 21 febbraio 2023) Le ultime novità su Pedro, attaccante spagnolo della Lazio, dopo l’operazione chirurgica al naso. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, Pedro è stato operato ieri sera per la riduzione della frattura al naso rimediata con la Salernitana. Lo spagnolo della Lazio sarà quindi assente per il match di ritorno degli spareggi di Conference League contro il Cluj, ma ci sono speranze per la Sampdoria in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Le ultime novità su, attaccante spagnolo della, dopo l’operazione chirurgica al. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero,è statoieri sera per la riduzione della frattura alrimediata con la Salernitana. Lo spagnolo dellasarà quindi assente per il match di ritorno degli spareggi di Conference League contro il Cluj, ma ci sono speranze per la Sampdoria in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

