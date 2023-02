L’avvocato fa tremare la Sampdoria: «A rischio il titolo sportivo» (Di martedì 21 febbraio 2023) Le parole di Eduardio Chiacchio, esperto in diritto sportivo, sulla situazione societaria della Sampdoria. I dettagli Di seguito le parole delL’avvocato Eduardio Chiacchio a La Repubblica sulla Sampdoria. FALLIMENTO – «Nel momento in cui la società porta i libri in tribunale risulta molto difficile mantenere il titolo acquisito con i risultati sportivi. In caso di dichiarazione di fallimento del club, il giudice delegato può autorizzare l’esercizio provvisorio e la società continua l’attività. Al termine dell’esercizio provvisorio, un eventuale nuovo sodalizio può contattare la curatela fallimentare al fine di usufruire del titolo sportivo, provvedendo al pagamento preventivo di tutti i debiti ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Le parole di Eduardio Chiacchio, esperto in diritto, sulla situazione societaria della. I dettagli Di seguito le parole delEduardio Chiacchio a La Repubblica sulla. FALLIMENTO – «Nel momento in cui la società porta i libri in tribunale risulta molto difficile mantenere ilacquisito con i risultati sportivi. In caso di dichiarazione di fallimento del club, il giudice delegato può autorizzare l’esercizio provvisorio e la società continua l’attività. Al termine dell’esercizio provvisorio, un eventuale nuovo sodalizio può contattare la curatela fallimentare al fine di usufruire del, provvedendo al pagamento preventivo di tutti i debiti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... youareporacci : RT @maparliamodime: state votando l’avvocato? dobbiamo far tremare tanti culi ?????? #donnalisi - Pao00048690 : RT @maparliamodime: state votando l’avvocato? dobbiamo far tremare tanti culi ?????? #donnalisi - cescafra27 : RT @maparliamodime: state votando l’avvocato? dobbiamo far tremare tanti culi ?????? #donnalisi - AnnamariaTanga2 : RT @maparliamodime: state votando l’avvocato? dobbiamo far tremare tanti culi ?????? #donnalisi - maparliamodime : state votando l’avvocato? dobbiamo far tremare tanti culi ?????? #donnalisi -