Lavoro, Fim Cisl: "Aprire un confronto sulla settimana corta da 4 giorni" (Di martedì 21 febbraio 2023) 'I salti tecnologici e organizzativi che la digitalizzazione e il Lavoro per obiettivi stanno avvenendo in tante aziende metalmeccaniche ci devono spronare a gettare il cuore oltre l'ostacolo', ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 febbraio 2023) 'I salti tecnologici e organizzativi che la digitalizzazione e ilper obiettivi stanno avvenendo in tante aziende metalmeccaniche ci devono spronare a gettare il cuore oltre l'ostacolo', ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FIMCislStampa : Settimana lavorativa di 4 giorni, #Fim Cisl chiede di provarla in Italia (dopo il successo nel Regno Unito) - MediasetTgcom24 : Lavoro, Fim Cisl: 'Aprire un confronto sulla settimana corta da 4 giorni' #robertobenaglia #fimcisl #benaglia… - FimGenova : RT @FIMCislStampa: #Benaglia (Fim Cisl): Sperimentiamo anche in Italia dopo il Regno Unito il #lavoro su 4 giorni - MaxAlbaneseFai : RT @FIMCislStampa: #Benaglia (Fim Cisl): Sperimentiamo anche in Italia dopo il Regno Unito il #lavoro su 4 giorni - DomenicoLamura : RT @FIMCislStampa: Al via il rinnovo RSU all’ex-Ilva di Taranto. 105 i lavoratori che con la #FIM CISL si candidano a rappresentare i loro… -