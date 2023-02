Lavoro, Cisl ipotizza una settimana di 4 giorni sulla base del modello inglese (Di martedì 21 febbraio 2023) Lavoro: la Cisl vuole provare ad introdurre la settimana corta in Italia. Dopo il modello del Regno Unito, dove la settimana da 4 giorni lavorativi è stata sperimentata in 61 aziende con “interessanti risultati” sia per i lavoratori che per le stesse compagnie, secondo l’associazione sindacale deve aprirsi anche in Italia “un confronto tra parti ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 febbraio 2023): lavuole provare ad introdurre lacorta in Italia. Dopo ildel Regno Unito, dove lada 4lavorativi è stata sperimentata in 61 aziende con “interessanti risultati” sia per i lavoratori che per le stesse compagnie, secondo l’associazione sindacale deve aprirsi anche in Italia “un confronto tra parti ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... monicacisl : RT @Corriere: Settimana di 4 giorni: la Cisl chiede di provarla anche in Italia (dopo il successo nel Regno Unito) - Cisl_ER : RT @FIMCislStampa: Settimana lavorativa di 4 giorni, #Fim Cisl chiede di provarla in Italia (dopo il successo nel Regno Unito) https://t.co… - BackstageFilm71 : @AlbertoBelfiori mio coetaneo 8anni fa partito. Sposato e figlio fatti fuori Italia. Stesso Lavoro. Più permessi pe… - SalvoCarofratel : Settimana lavorativa di 4 giorni in Italia: la Cisl chiede di provarla (dopo il successo di Londra) @corriere - SassiLive : FIT CISL BASILICATA: IL 16 MARZO SCIOPERO LAVORATORI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI A SALANDRA, PRESIDIO A MATERA -