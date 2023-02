Lavoro | Benaglia | “Aprire un confronto sulla settimana corta da 4 giorni”

(Di martedì 21 febbraio 2023) Sul tema deloccorre “anche in Italia unpossibilità di attuare la cosiddetta “”. Lo sostiene il bergamasco Roberto, segretario generale dei metalmeccanici della Fim Cisl, commentando la positiva sperimentazione dellalavorativa da 4in Gran Bretagna. “È possibile ripensare gli orari aziendali e ridurli non contro la competitività aziendale, ma ricercando nuovi equilibri e migliori risultati”. La Fim Cisl “già lo scorso anno nel proprio congresso a Torino incentratodefinizione di ‘giusto’ ha proposto – ricorda– di negoziare, soprattutto a livello aziendale, una forma di ...

La Fim Cisl 'già lo scorso anno nel proprio congresso a Torino incentrato sulla definizione di 'giusto' ha proposto - ricorda - di negoziare, soprattutto a livello

Sul tema del lavoro occorre "aprire anche in Italia un confronto" sulla possibilità di attuare la cosiddetta "settimana corta". Lo sostiene Roberto Benaglia, segretario generale dei metalmeccanici