Lavorare solo 4 giorni a settimana? Conviene a tutti (Di martedì 21 febbraio 2023) Meno stress e più fatturato per le aziende coinvolte. Il dibattito è vivace, tra pro e contro se ne parla da tempo anche qui Leggi su europa.today (Di martedì 21 febbraio 2023) Meno stress e più fatturato per le aziende coinvolte. Il dibattito è vivace, tra pro e contro se ne parla da tempo anche qui

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danieleviotti : Ieri c’è stata una aggressione fascista di uomini adulti contro dei liceali. Calci e pugni davanti a scuola. Oggi s… - tonellini : @CerchiaiR Stavi meglio quando mangiavi di più al GF ti ricordi fallo cosa ci vuole a capire come fai seno a lavora… - gigi78860525 : @Capezzone @QRepubblica @il_latinista 2\2 1000 euro se va bene piu tutte le spese vada in corea e in cina e f… - sarastrategy : RT @bottedaorbi_: Io temo che questo vizio di pensare che ? “giovani” che non vogliono più lavorare siano dei fannulloni derivi dal fatto c… - Martina97909881 : ?? Vabbè vabbè ok me ne vado?? Ma solo perché ciò da lavorare... Ma stasera festaaaa in maschera?????????????????????????? -