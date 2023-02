L’assalto al tir con 3 milioni di carico Gucci e Bottega Veneta: 10 arrestati. L’intercettazione: «Mi sono emozionato…» – Il video (Di martedì 21 febbraio 2023) sono stati arrestati i 10 componenti della banda che il 18 novembre 2021 aveva rapinato un corriere ucraino di 43 anni che trasportava capi d’abbigliamento e accessori di Gucci e Bottega Veneta a Milano, per un valore complessivo di 3 milioni di euro. Il commando aveva raggiunto il centro di spedizioni a Pozzuolo Martesana, nel Milanese, a bordo di due camion e un furgone con targhe contraffatte. Lì si erano serviti di un dipendente della ditta loro complice che con un segnale ha fatto scattare il blitz per rubare i 471 capi d’abbigliamento e accessori. La dinamica delL’assalto era stata studiata nei dettagli. Il furgone dei criminali si era messo in moto per fare da apripista, mentre i due camion si sono piazzati davanti e dietro l’autoarticolato ... Leggi su open.online (Di martedì 21 febbraio 2023)statii 10 componenti della banda che il 18 novembre 2021 aveva rapinato un corriere ucraino di 43 anni che trasportava capi d’abbigliamento e accessori dia Milano, per un valore complessivo di 3di euro. Il commando aveva raggiunto il centro di spedizioni a Pozzuolo Martesana, nel Milanese, a bordo di due camion e un furgone con targhe contraffatte. Lì si erano serviti di un dipendente della ditta loro complice che con un segnale ha fatto scattare il blitz per rubare i 471 capi d’abbigliamento e accessori. La dinamica delera stata studiata nei dettagli. Il furgone dei criminali si era messo in moto per fare da apripista, mentre i due camion sipiazzati davanti e dietro l’autoarticolato ...

