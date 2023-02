Lascia il marito per l’amante dietro consiglio della ChatGPT: “Mi ha dato la spinta per fare il salto” (Di martedì 21 febbraio 2023) Prendere decisioni sulla propria vita sentimentale può essere complicato, e un consiglio è sempre ben accetto. Una donna del sud di Londra, però, invece che ascoltare il parere dei propri amici ha affidato le sorti del suo matrimonio a una ChatGPT, la chatbox basata su intelligenza artificiale e machine learning sviluppata da OpenAI. Protagonista della vicenda riportata da The Sun è una 37enne che lavora nel mondo della tecnologia, e forse per questo ha deciso di chiedere al bot un parere sul da farsi. Sposata da 5 anni, aveva una relazione clandestina da 6 mesi con un uomo conosciuto su Illicit Encounters, sito di incontri per persone sposate. Sarah, così si fa chiamare la donna, ha raccontato al Mirror di aver riflettuto sul proprio matrimonio arrivando a chiedere alla ChatGPT “di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Prendere decisioni sulla propria vita sentimentale può essere complicato, e unè sempre ben accetto. Una donna del sud di Londra, però, invece che ascoltare il parere dei propri amici ha affile sorti del suo matrimonio a una, la chatbox basata su intelligenza artificiale e machine learning sviluppata da OpenAI. Protagonistavicenda riportata da The Sun è una 37enne che lavora nel mondotecnologia, e forse per questo ha deciso di chiedere al bot un parere sul da farsi. Sposata da 5 anni, aveva una relazione clandestina da 6 mesi con un uomo conosciuto su Illicit Encounters, sito di incontri per persone sposate. Sarah, così si fa chiamare la donna, ha raccontato al Mirror di aver riflettuto sul proprio matrimonio arrivando a chiedere alla“di ...

