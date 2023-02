L' ascesa di Samuele Ceccarelli

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 21 febbraio 2023) Per scalare il mondo in pochi mesi e battere il numero uno mondiale dello sprint ci vuole una guida. E, il 23enne di Massa che agli Assoluti indoor di Ancona ha battuto per un solo centesimo Sua Maestà Marcell Jacobs, non ha scelto una guida qualunque. Marco Del Medico, il tecnico che prima dei tricolori non aveva avuto nessun contatto con i vertici nazionali, è l’artefice del miracolo, un toscano fuori dal grande giro che finora si era fatto conoscere proprio per questo: guida paralimpica dell’ipovedente Lorenzo Ricci che all’Olimpiade di Sydney 2000 aveva conquistato due ori, nei 100 metri e nella staffetta. Del Medico aveva aperto la strada anche in questo campo. “Posso dire che è merito mio se da Londra 2012 anche le guide olimpiche possono salire sul podio e ricevere le medaglie al pari degli atleti. A Sydney grazie al ...