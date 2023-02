Larussa, altro show in tv: “Un figlio gay? Come fosse milanista” (Di martedì 21 febbraio 2023) Nonostante il fastidio trapelato in più occasioni dal Quirinale e l’imbarazzo evidenziato da Giorgia Meloni, Ignazio Larussa non smette i panni del politico d’assalto sebbene il ruolo di Presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, presupporrebbe un approccio e un atteggiamento decisamente più istituzionale e meno ideologico. Al contrario, La Russa continua a prendere parte a iniziative di partito, a dire la sua nell’agone politico e ad abbandonarsi a qualche discutibile caduta di stile. le ospitate in tv dovrebbero essere l’ultimo dei pensieri per il presidente del Senato, che invece furoreggia dinanzi alle telecamere anche nelle occasioni e a proposito degli argomenti più frivoli. Una scelta che, Come detto, piace poco sia all’opposizione, sia alla maggioranza sia soprattutto al Colle, ma che non sembra scalfire ... Leggi su quifinanza (Di martedì 21 febbraio 2023) Nonostante il fastidio trapelato in più occasioni dal Quirinale e l’imbarazzo evidenziato da Giorgia Meloni, Ignazionon smette i panni del politico d’assalto sebbene il ruolo di Presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, presupporrebbe un approccio e un atteggiamento decisamente più istituzionale e meno ideologico. Al contrario, La Russa continua a prendere parte a iniziative di partito, a dire la sua nell’agone politico e ad abbandonarsi a qualche discutibile caduta di stile. le ospitate in tv dovrebbero essere l’ultimo dei pensieri per il presidente del Senato, che invece furoreggia dinanzi alle telecamere anche nelle occasioni e a proposito degli argomenti più frivoli. Una scelta che,detto, piace poco sia all’opposizione, sia alla maggioranza sia soprattutto al Colle, ma che non sembra scalfire ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnuskaNimue : Raga chi glielo spiega a La Russa che i figli nell'80 percento delle possibilità sono i nostri cloni potenziati per… - baiasilente : RT @MarcoGerva1968: In quale altro paese, a parte Russia, Cina, Iran, Ungheria, Turchia, Arabia Saudita, Corea del Nord, Cuba, la seconda c… - Livia_DiGioia : RT @MarcoMancini_: È tutto qui. Non c’è molto altro da dire. E ce lo meritiamo, tutto. @Ignazio_LaRussa @FratellidItalia - MarcoMancini_ : È tutto qui. Non c’è molto altro da dire. E ce lo meritiamo, tutto. @Ignazio_LaRussa @FratellidItalia - iucci_gabriella : Ignazio #LaRussa: 'Manca la capacità di separare le cose importante, da cose dette in un altro senso, quindi ci dev… -