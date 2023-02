L'arrivo di Giorgia Meloni a Kiev: "Giusto e necessario esserci" (Di martedì 21 febbraio 2023) "Era Giusto e necessario esserci, ribadire la posizione del governo italiano e forse rendersi conto anche personalmente di quello che serve a un popolo che si batte per la libertà": lo ha detto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) "Era, ribadire la posizione del governo italiano e forse rendersi conto anche personalmente di quello che serve a un popolo che si batte per la libertà": lo ha detto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pellecchiaale83 : RT @myrtamerlino: ??'Sono onorata, doveroso essere qui'. L'arrivo a #Kiev di Giorgia #Meloni e le sue prime parole. #Ukraine - GustavoSetti7 : RT @myrtamerlino: ??'Sono onorata, doveroso essere qui'. L'arrivo a #Kiev di Giorgia #Meloni e le sue prime parole. #Ukraine - kelene_k : RT @ultimoranet: #Ucraina L’arrivo di Giorgia Meloni a Kiev in treno: è giunta nella capitale ucraina dopo un viaggio di circa 10 ore. Si r… - Livia_DiGioia : RT @AndreaPecchia1: In diretta dalla stazione di #Kiev per l'arrivo del treno con a bordo la Presidente del Consiglio Giorgia #Meloni #Zel… - andreadesider10 : RT @myrtamerlino: ??'Sono onorata, doveroso essere qui'. L'arrivo a #Kiev di Giorgia #Meloni e le sue prime parole. #Ukraine -