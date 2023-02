L’arbitro spiega il regolamento con i video su TikTok: l’AIA lo sospende fino al 2024 (Di martedì 21 febbraio 2023) Alessandro Iuliano è un arbitro 23enne della sezione di Mestre. Sui social network è conosciuto con il nickname di “Arbitrino” e sul suo profilo TikTok è seguito da oltre 180mila persone. Alessandro Iuliano inizia ad arbitrare molto giovane e la sua carriera prosegue spedita facendo tutta la trafila dagli Esordienti fino alla Prima Categoria. Poi arriva il Covid-19 e ovviamente non riesce ad arbitrare con regolarità dato che i campionati di quel livello erano stati sospesi. La pandemia, quindi, rallenta anche la sua carriera, ritardando il suo passaggio in Promozione. Durante il lockdown, “Arbitrino” si divertiva con foto e immagini in campo e soprattutto commentava gli episodi più discussi delle partite di Serie A. Aleesandro Iuliano, “Arbitrino” Arbitro sospeso fino al 2024 per dei ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 febbraio 2023) Alessandro Iuliano è un arbitro 23enne della sezione di Mestre. Sui social network è conosciuto con il nickname di “Arbitrino” e sul suo profiloè seguito da oltre 180mila persone. Alessandro Iuliano inizia ad arbitrare molto giovane e la sua carriera prosegue spedita facendo tutta la trafila dagli Esordientialla Prima Categoria. Poi arriva il Covid-19 e ovviamente non riesce ad arbitrare con regolarità dato che i campionati di quel livello erano stati sospesi. La pandemia, quindi, rallenta anche la sua carriera, ritardando il suo passaggio in Promozione. Durante il lockdown, “Arbitrino” si divertiva con foto e immagini in campo e soprattutto commentava gli episodi più discussi delle partite di Serie A. Aleesandro Iuliano, “Arbitrino” Arbitro sospesoalper dei ...

