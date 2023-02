L’arbitro sospeso dall’Aia per i video su TikTok: “Le regole sono queste, mi manca il campo ma i social non li spengo” (Di martedì 21 febbraio 2023) Alessandro Iuliano, noto online come “Arbitrino”, ammette: «Hanno ragione, ma racconto a migliaia di giovani la gioia di essere un direttore di gara e in tanti si iscrivono al corso: perché dovrei smettere?» Leggi su lastampa (Di martedì 21 febbraio 2023) Alessandro Iuliano, noto online come “Arbitrino”, ammette: «Hanno ragione, ma racconto a migliaia di giovani la gioia di essere un direttore di gara e in tanti si iscrivono al corso: perché dovrei smettere?»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piergiulio58 : Posta video divulgativi su Tik Tok: giovane arbitro sospeso fino al 2024. Il rammarico: 'L’Aia dovrebbe sfruttare i… - cicciocalvi_ : Si chiama Alessandro Iuliano, più noto come “Arbitrino”. L’Aia lo ha sospeso per quasi 2 anni, perché pubblicava de… - DonDie_Sospeso : @boh_ur @wazzaCN Ma chi lo pretende,scusa? Quando però fai l'arbitro, per il quale sei profumatamente pagato, devi… - DonDie_Sospeso : @David_fullProof @sunday_ky @pws1970 @ZaLatan23 @AIA_it E se il VAR, ritenendolo episodio di valutazione esclusivam… - Arturoarthuren : @DonDie_Sospeso @sunday_ky @pws1970 @ZaLatan23 @AIA_it A prescindere dalla decisione un arbitro con poco carattere,… -