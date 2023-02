L’Arabia Saudita e la diplomazia dello sport (Di martedì 21 febbraio 2023) E’ innegabile che un evento sportivo, soprattutto se di alto livello, frutti – a chi lo ospita – un grande ritorno in termini di immagine, facendo passare in secondo piano le eventuali voci critiche. Ed è altrettanto innegabile che numerose dittature e paesi autoritari, nel corso della storia, abbiano investito denaro ed energie per ospitare i maggiori eventi sportivi del pianeta. Il mondiale 2022 in Qatar è solo l’ultimo in ordine di tempo, ma l’emirato del Golfo si trova adesso di fronte un avversario potenzialmente invincibile quanto a volontà di riuscita e disponibilità economica: L’Arabia Saudita. L’Arabia Saudita ha grandi ambizioni in ambito sportivo. Infatti, non è un mistero che abbia messo gli occhi sul mondiale di calcio del 2030, il quale verrà assegnato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) E’ innegabile che un eventoivo, soprattutto se di alto livello, frutti – a chi lo ospita – un grande ritorno in termini di immagine, facendo passare in secondo piano le eventuali voci critiche. Ed è altrettanto innegabile che numerose dittature e paesi autoritari, nel corso della storia, abbiano investito denaro ed energie per ospitare i maggiori eventiivi del pianeta. Il mondiale 2022 in Qatar è solo l’ultimo in ordine di tempo, ma l’emirato del Golfo si trova adesso di fronte un avversario potenzialmente invincibile quanto a volontà di riuscita e disponibilità economica:ha grandi ambizioni in ambitoivo. Infatti, non è un mistero che abbia messo gli occhi sul mondiale di calcio del 2030, il quale verrà assegnato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... As_Aifi : ?? I fondi di investimento dell'Arabia Saudita rinforzano la presa su Nintendo Il Pif raggiunge l'8,26% e diventa il… - KinskyKinsky1 : RT @ravel80262268: L'Arabia Saudita entra a far parte dei BRICS. E così inizia il crollo del dollaro. - SignorShark : RT @pausascenica: Da una parte la possibilità lasciare la Premier per andare a raccattare un po' di soldi con l'ultimo grosso contratto del… - marcullo02 : RT @pausascenica: Da una parte la possibilità lasciare la Premier per andare a raccattare un po' di soldi con l'ultimo grosso contratto del… - pausascenica : Da una parte la possibilità lasciare la Premier per andare a raccattare un po' di soldi con l'ultimo grosso contrat… -