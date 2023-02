L’Apple Watch si accorge che ha una grave emorragia interna nel sonno e lancia l’allarme: “Se non fosse stato per l’orologio sarei morto senza accorgermene” (Di martedì 21 febbraio 2023) I tempi cambiano. Oggi oltre all’amico più fedele, il cane, a salvare la vita delle persone possono essere gli Apple Watch 7. E’ accaduto a un utente del social Reddit. Si fa chiamare DigitalMofo e ha raccontato la sua esperienza sul noto forum online. Mentre dormiva non si è accorto di aver in corso una grave emorragia interna. Chi lo ha avvisato? Il suo orologino. A furia di notifiche. Cosa è successo? L’uomo, appesantito dal pranzo, ha schiacciato un pisolino. Ma qualcosa non è andato nel solito modo. E il risveglio è stato da incubo. Ancora in stato confusionale si è reso conto che il suo smartWatch lo aveva sommerso di segnalazioni. Aveva registrato una serie di preoccupanti accelerazioni del battito cardiaco durante il sonno. Un allarme da non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) I tempi cambiano. Oggi oltre all’amico più fedele, il cane, a salvare la vita delle persone possono essere gli Apple7. E’ accaduto a un utente del social Reddit. Si fa chiamare DigitalMofo e ha raccontato la sua esperienza sul noto forum online. Mentre dormiva non si è accorto di aver in corso una. Chi lo ha avvisato? Il suo orologino. A furia di notifiche. Cosa è successo? L’uomo, appesantito dal pranzo, ha schiacciato un pisolino. Ma qualcosa non è andato nel solito modo. E il risveglio èda incubo. Ancora inconfusionale si è reso conto che il suo smartlo aveva sommerso di segnalazioni. Aveva registrato una serie di preoccupanti accelerazioni del battito cardiaco durante il. Un allarme da non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitscienza : L'Apple Watch gli salva la vita: aveva una grave emorragia interna - infoitscienza : L'Apple Watch gli salva la vita: aveva una grave emorragia interna - italiamac : RT @italiamac: #News #Mobile L’Apple Watch potrebbe essere bandito in USA se Biden non interviene subito - macitynet : Car Keys Tests per testare l’apertura dell’auto con iPhone e Apple Watch - D3AM0N1A : però se fai appunto l’allenamento camminata indoor l’apple watch ti sa che bruci più kcal rispetto alla camminata s… -