L’AlbinoLeffe esonera il mister Giuseppe Biava

(Di martedì 21 febbraio 2023) Zanica.comunica di aver sollevato il tecnicodall’incarico di allenatore della Prima Squadra bluceleste. “La Società – si legge in un comunicato – desidera ringraziare sentitamenteper la professionalità e la sensibilità riposte in occasione di questa stagione sportiva e in tutto il suo lungo percorso all’interno del club seriano”. La squadra, reduce da una sola vittoria nelle ultime cinque gare, è quindicesima in classifica nel girone ‘A’ di Serie C.