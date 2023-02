La vita di Messina Denaro diventerà un film diretto «da un importante regista italiano». Chi ha comprato i diritti per il cinema (Di martedì 21 febbraio 2023) È passato poco più di un mese dalla cattura del superlatitante di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, ma la sua vita sta già per arrivare sul grande schermo. La società Bamboo Production, di proprietà di Marco Belardi, ha acquistato i diritti del libro U Siccu, edito da Rizzoli, del giornalista Lirio Abbate e ne realizzerà un film per il cinema. Al momento sono ancora poche le informazioni rese pubbliche sul progetto. Sembra però che si tratterà di una produzione imponente, secondo quanto assicurano le agenzie, e che la regia sarà affidata a un importante regista italiano. Il libro di Abbate, da sempre in prima linea nella lotta alla mafia, traccia un ritratto complesso del superlatitante di Cosa Nostra: da giovane amante del lusso e ... Leggi su open.online (Di martedì 21 febbraio 2023) È passato poco più di un mese dalla cattura del superlatitante di Cosa Nostra Matteo, ma la suasta già per arrivare sul grande schermo. La società Bamboo Production, di proprietà di Marco Belardi, ha acquistato idel libro U Siccu, edito da Rizzoli, del giornalista Lirio Abbate e ne realizzerà unper il. Al momento sono ancora poche le informazioni rese pubbliche sul progetto. Sembra però che si tratterà di una produzione imponente, secondo quanto assicurano le agenzie, e che la regia sarà affidata a un. Il libro di Abbate, da sempre in prima linea nella lotta alla mafia, traccia un ritratto complesso del superlatitante di Cosa Nostra: da giovane amante del lusso e ...

