La visita di Meloni in Ucraina (Di martedì 21 febbraio 2023) Giorgia Meloni è partita nella notte dalla stazione ferroviaria di Przemysl alla volta di Kyiv dove incontrerà il presidente ucraino Volodymir Zelensky. Prima la presidente del Consiglio ha parlato telefonicamente con il presidente americano Joe Biden, che la ha anticipata con una visita a sorpresa a Kyiv nella giornata di ieri. I due leader hanno discusso della necessita di uno stretto coordinamento sul sostegno all'Ucraina sui temi della sicurezza, economica e umanitaria. Biden ha inoltro affermato di "non vede l'ora di dare il benvenuto" a Giorgia Meloni a Washington "quando i loro programmi di lavoro saranno allineati". Il contenuto della telefonata tra i due è stato reso noto dalla Casa Bianca. Secondo il programma di Palazzo Chigi in trasferta, prima di incontrare il presidente ucraino Zelensky a Palazzo ...

