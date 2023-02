La violenza ostetrica come forma di violenza di genere (Di martedì 21 febbraio 2023) La violenza ostetrica è una forma della violenza di genere. Comprende una serie di abusi verbali e fisici subiti durante l’assistenza al parto e, più in generale, in ambito ginecologico. Cos’è la violenza ostetrica? La violenza ostetrica è una forma della violenza di genere. Comprende una serie di abusi verbali e fisici subiti durante l’assistenza Leggi su periodicodaily (Di martedì 21 febbraio 2023) Laè unadelladi. Comprende una serie di abusi verbali e fisici subiti durante l’assistenza al parto e, più in generale, in ambito ginecologico. Cos’è la? Laè unadelladi. Comprende una serie di abusi verbali e fisici subiti durante l’assistenza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Uncanny_South : @lucabrav1 @marcovaleriolp Senza salari più alti per tutt?, anche per donne che possono dipendere dall'uomo economi… - IOdonna : Molti paragonano al #MeToo l'ondata di racconti e denunce delle madri sullo stato dell'assistenza di donne e neonat… - ClaudioVigolo : Perché si torna a parlare di violenza ostetrica in Italia, le testimonianze delle donne e i loro diritti - LifeGate - awritersopinion : 1. Ma dove vive questo che tutte le ragazze che conosco se fanno il culo con lo studio 2. Le donne lavoratrici sono… - aiedroma : #donne #diritti ?? Ultimamente si è riacceso il dibattito sulla violenza ostetrica. Ma sapete cos'è ed in che termin… -