La violenza contro gli attivisti svela la strategia delle lobby energetiche

(Di martedì 21 febbraio 2023) L’industria fossile punta a nascondere i reali pericoli dei suoi prodotti e a screditare gli ambientalisti che si mobilitano per il clima. Uno schema ricorrente in molti paesi, inclusa l’Italia. Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaveChildrenIT : ?Dall’inizio dell’escalation di violenza in #Ucraina, 438 bambini hanno perso la vita. Aiutaci a chiedere ai govern… - elio_vito : @GiorgiaMeloni ??Quando la battaglia contro la violenza squadrista davanti ai licei??? - TorinoFC_1906 : In campo contro la violenza sulle donne: diamo #UNROSSOALLAVIOLENZA ?? @WeWorldOnlus #SFT - v_m_a_x_i_m_o : RT @raffanchio: Il silenzio del governo e la violenza vigliacca dei fascisti contro gli studenti! Domani a Firenze manifestazione contro u… - RaffrubRaffaele : RT @elio_vito: @GiorgiaMeloni ??Quando la battaglia contro la violenza squadrista davanti ai licei??? -

Ieri gli hamburger, oggi i fornelli a gas. Sono le munizioni identitarie della guerra culturale dei repubblicani negli Stati Uniti, che provano a sollevare un polverone accusando ogni forma di ...... è per "ripulire" le strade, obbedire al Corano, forse riscattare i suoi otto anni di guerra... Anziché affidarsi a unaestetizzata o codificata dai generi, Abbasi poi alterna la ...

Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 1/2023 Sistema Penale

Un calcio alla violenza contro le donne, Lega Serie A al fianco di ... Famiglia Cristiana

Blog | La giustizia riparativa nei casi di violenza contro le donne è ... Alley Oop

"Basta violenza sulle donne" Gli esperti tra gli studenti LA NAZIONE

Violenza contro insegnanti e personale scolastico: indicazioni ... Tag24

BASSA PADOVANA - «Apprendo di essere indagato, ma ribadisco di essere estraneo ai fatti. Non capisco perché mio figlio mi accusi». È risoluto Stefano Pellegrini, il ...Il tribunale di Barcellona ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dagli avvocati del calciatore. Dani Alves dunque resta in carcere, anche per chiari indizi di criminalità. Dani Alves re ...