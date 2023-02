La violenza contro gli attivisti svela la strategia delle lobby del gas (Di martedì 21 febbraio 2023) L’industria fossile punta a nascondere i reali pericoli dei suoi prodotti e a screditare gli ambientalisti che si mobilitano per il clima. Uno schema ricorrente in molti paesi, inclusa l’Italia. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 21 febbraio 2023) L’industria fossile punta a nascondere i reali pericoli dei suoi prodotti e a screditare gli ambientalisti che si mobilitano per il clima. Uno schema ricorrente in molti paesi, inclusa l’Italia. Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaveChildrenIT : ?Dall’inizio dell’escalation di violenza in #Ucraina, 438 bambini hanno perso la vita. Aiutaci a chiedere ai govern… - elio_vito : @GiorgiaMeloni ??Quando la battaglia contro la violenza squadrista davanti ai licei??? - TorinoFC_1906 : In campo contro la violenza sulle donne: diamo #UNROSSOALLAVIOLENZA ?? @WeWorldOnlus #SFT - marco3101989 : @PBerizzi @repubblica Rimane il fatto che una 'rissa' 6 contro 2 è un grave atto di codardia e violenza lo stesso. - ariannadesanti7 : @Millazena Ma poi sarò io, ma sinceramente non ci tengo a sapere che magari “non sono abbastanza magra, alta, bella… -