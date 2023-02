La Top XI della 23a Giornata | Maglia per Thiaw | Ritorno di Immobile

Leggi su justcalcio

(Di martedì 21 febbraio 2023) Il Napoli continua a navigare a vele spiegate verso lo scudetto, sospinto dal vento dei gol di Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia, la coppia d’oro azzurra che guida ancora una volta l’attaccoformazione titolare23.a. Il georgiano, in particolare, ha strappato la settima titolarità virtuale, diventando così il terzo MVP assoluto: nessuno come lui in Serie A nel 2022/23. Ma non è l’unico a essere stato premiato nel più recente turno di campionato. Una menzione speciale va anche a Marco Baroni, che per la prima volta è stato premiato con una presenza nella panchinatopXI, dopo il colpaccio in casa dell’Atalanta. I Giallorossi hanno dimostrato coraggio e idee, come ha fatto anche Henrikh Mkhitaryan, che ha portato i tre punti all’Inter con una grande prestazione. Riccardo Orsolini, in ...