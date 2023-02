La Spagna spende 258 milioni per treni 'troppo larghi per le sue gallerie': il pasticcio costa il posto a due alti funzionari (Di martedì 21 febbraio 2023) La Spagna ha speso 258 milioni di euro per treni che non potrà utilizzare. Colpa di un errore di calcolo, tanto banale quanto grave: i treni sono troppo larghi per i tunnel in cui sarebbero dovuti ... Leggi su leggo (Di martedì 21 febbraio 2023) Laha speso 258di euro perche non potrà utilizzare. Colpa di un errore di calcolo, tanto banale quanto grave: isonoper i tunnel in cui sarebbero dovuti ...

