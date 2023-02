La soluzione al superbonus c’era. Così la sinistra l’ha sotterrata (Di martedì 21 febbraio 2023) Già due anni e mezzo fa la Lega aveva proposto un metodo per risolvere il problema dei «crediti incagliati» aperto dal 110%. Peccato che l’asse Pd-M5s l’abbia fatto morire in Parlamento. Ecco il testo, già ripresentato. Il politico più amato da economisti e competenti, il renziano Luigi Marattin, ha spiegato per filo e per segno come questo governo dovrebbe intervenire per tamponare il caos superbonus. Rilasciando interviste ha spiegato nei dettagli come si sia formato il golem della bolla finanziaria legata alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura per la gran parte dei bonus edilizi voluti o cucinati dal governo Conte. Marattin su questo tema è il politico più informato, in effetti. Quando si è consumato il misfatto, che ha consentito tra l’altro a Giuseppe Conte di fare una campagna elettorale da gigante, il deputato di Italia viva era presidente della ... Leggi su panorama (Di martedì 21 febbraio 2023) Già due anni e mezzo fa la Lega aveva proposto un metodo per risolvere il problema dei «crediti incagliati» aperto dal 110%. Peccato che l’asse Pd-M5s l’abbia fatto morire in Parlamento. Ecco il testo, già ripresentato. Il politico più amato da economisti e competenti, il renziano Luigi Marattin, ha spiegato per filo e per segno come questo governo dovrebbe intervenire per tamponare il caos. Rilasciando interviste ha spiegato nei dettagli come si sia formato il golem della bolla finanziaria legata alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura per la gran parte dei bonus edilizi voluti o cucinati dal governo Conte. Marattin su questo tema è il politico più informato, in effetti. Quando si è consumato il misfatto, che ha consentito tra l’altro a Giuseppe Conte di fare una campagna elettorale da gigante, il deputato di Italia viva era presidente della ...

