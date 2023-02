La solidarietà al popolo turco della Repubblica di San Marino (Di martedì 21 febbraio 2023) Anche la Repubblica di San Marino attraverso il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha prontamente espresso al governo e al popolo turchi la solidarietà del Titano per il disastroso sisma del 6 febbraio scorso. È subito intercorso un collegamento con il ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Turchia ed è stato inviato un accorato dispaccio di cordoglio per il terremoto violento e devastante. Il Congresso di Stato di San Marino, su proposta di Beccari, ha poi adottato una delibera per stanziare un finanziamento di sostegno alle popolazioni turche, da versare sul conto corrente attivato da parte della Croce Rossa Sammarinese. A tale iniziativa concorrono tutte le Segreterie di Stato con un contributo tratto dai rispettivi ... Leggi su formiche (Di martedì 21 febbraio 2023) Anche ladi Sanattraverso il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha prontamente espresso al governo e alturchi ladel Titano per il disastroso sisma del 6 febbraio scorso. È subito intercorso un collegamento con il ministro degli Affari Esteridi Turchia ed è stato inviato un accorato dispaccio di cordoglio per il terremoto violento e devastante. Il Congresso di Stato di San, su proposta di Beccari, ha poi adottato una delibera per stanziare un finanziamento di sostegno alle popolazioni turche, da versare sul conto corrente attivato da parteCroce Rossa Sammarinese. A tale iniziativa concorrono tutte le Segreterie di Stato con un contributo tratto dai rispettivi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MirtaGranda : Il Presidente @DiazCanelB ha firmato il libro di condoglianze aperto presso l'Ambasciata di #Siria a #Cuba, per le… - MauroCapozza : RT @felicettabenni: @Giul_Granato Purtroppo del popolo siriano oppresso da Assad dall Isis dalla Turchia e ultimo ma non ultimo Israele ma… - 089Silvy : RT @Ettore_Rosato: Fa bene la presidente #Meloni ad essere a #Kiev, per ribadire la nostra posizione di totale solidarietà al popolo ucrain… - CiccioC_02 : RT @Ettore_Rosato: Fa bene la presidente #Meloni ad essere a #Kiev, per ribadire la nostra posizione di totale solidarietà al popolo ucrain… - ItaliaViva : RT @Ettore_Rosato: Fa bene la presidente #Meloni ad essere a #Kiev, per ribadire la nostra posizione di totale solidarietà al popolo ucrain… -