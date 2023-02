La sinistra denuncia le scazzottate di Firenze. Non le minacce a Meloni (Di martedì 21 febbraio 2023) Democratici solo a parole. Perché ciò che vale per loro, raramente viene considerato accettabile per gli altri. Mai per chi ha il cuore che batte a destra. La doppia morale della sinistra italiana, quella che dista i duecento chilometri che uniscono Firenze con Parma, si è nuovamente palesata come la forma mentis dominante tra i nipotini di Carlo Marx. In queste due belle città del centro Italia vi sono stati, in questo fine settimana, due episodi che hanno generato polemiche di ogni tipo. E sui quali l'universo progressista ha dimostrato, ancora una volta, la propria genetica ipocrisia. Nel capoluogo toscano, sabato mattina, il tempo si è fermato. Non fosse stato per i cellulari che hanno ripreso con dovizia di particolari il casus belli, le dinamiche alle quali ha assistito la patria di Dante e Machiavelli sarebbero potute sembrare quelle di un ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) Democratici solo a parole. Perché ciò che vale per loro, raramente viene considerato accettabile per gli altri. Mai per chi ha il cuore che batte a destra. La doppia morale dellaitaliana, quella che dista i duecento chilometri che unisconocon Parma, si è nuovamente palesata come la forma mentis dominante tra i nipotini di Carlo Marx. In queste due belle città del centro Italia vi sono stati, in questo fine settimana, due episodi che hanno generato polemiche di ogni tipo. E sui quali l'universo progressista ha dimostrato, ancora una volta, la propria genetica ipocrisia. Nel capoluogo toscano, sabato mattina, il tempo si è fermato. Non fosse stato per i cellulari che hanno ripreso con dovizia di particolari il casus belli, le dinamiche alle quali ha assistito la patria di Dante e Machiavelli sarebbero potute sembrare quelle di un ...

