La sblocca Osimhen! 1-0 per gli azzurri dopo i primi 45 minuti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttonapoli : Kvara sbaglia dal dischetto, ci pensa l'uomo mascherato! La sblocca Osimhen! - ParaguruLive : #EintrachtNapoli #Osimhen la sblocca. Ma che azione di #LOZANO. 0-1 PER IL #NAPOLI (ne aveva fatto subito un a… - PianetaN : 40' minuto. LA SBLOCCA VICTOR OSIMHEN! #EINTRACHTNAPOLI - infoitsport : Bonus gol Osimhen: ecco come sblocca la clausola, può arrivare a 500 mila euro - CalcioNapoli24 : -

Napoli in vantaggio! Gran palla di Lobotha per Lozano. Fuga del messicano sulla destra che crossa trovandoche insacca a porta sguarnita. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieKvaratskheliaal 12': va via in velocità e trafigge Consigli con un rasoterra dal limite. Subito la risposta neroverde,al 14' palo di Laurienté. Palo anche per(26') che poco dopo ...

Kvara sbaglia dal dischetto, ci pensa l'uomo mascherato! La sblocca Osimhen! Tutto Napoli

Lobotka, Lozano e il tap-in di Osimhen: Eintracht Francoforte-Napoli 0-1 al 40' TUTTO mercato WEB

VIDEO Eintracht-Napoli 0-1: Osimhen su imbeccata di Lozano trafigge Trapp CalcioNapoli1926.it

Bonus gol Osimhen: ecco come sblocca la clausola, può arrivare a ... CalcioNapoli24

Osimhen e i suoi numeri da capogiro, vicino a sbloccare un bonus numero-diez.com

Napoli avanti 1-0 a Francoforte al 40'! Prima grande occasione sprecata dal Napoli per passare in vantaggio al 36'. Di Lorenzo nello spazio da Lozano: tiro e la sfera finisce sul palo. Sul prosieguo B ..."Chiunque smetta di imparare è un vecchio, che abbia 20 anni o 80. Chi continua ad imparare, giorno dopo giorno, resta giovane. La cosa migliore da fare nella vita è mantenere la propria mente giovane ...