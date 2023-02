“La santarellina che te l’ha data la prima sera”, Antonella giudica Micol Incorvaia ma dice di “non parlare male degli altri” – VIDEO (Di martedì 21 febbraio 2023) Antonella Fiordelisi sostiene di non parlare male degli altri inquilini della Casa del Grande Fratello Vip ma – forse – non riesce a dare il giusto peso alle parole che dice nei confronti degli altri concorrenti. “La santarellina che te l’ha data la prima sera”, Antonella giudica Micol Dopo la diretta del Grande Fratello Vip,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 21 febbraio 2023)Fiordelisi sostiene di noninquilini della Casa del Grande Fratello Vip ma – forse – non riesce a dare il giusto peso alle parole chenei confronticoncorrenti. “Lache tela”,Dopo la diretta del Grande Fratello Vip,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

