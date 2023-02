La Russia vuole il golpe in Moldavia, ma gli Usa assicurano protezione (Di martedì 21 febbraio 2023) Gli Usa continuano a muovere le loro pedine per rimarcare il loro potere in Europa. Il presidente americano Joe Biden ha incontrato a Varsavia, a margine della sua visita in Polonia, la presidente della Moldavia Maia Sandu, per riaffermare “il sostegno degli Stati Uniti alla sovranità ed all'integrità territoriale” del Paese dopo le notizie su un piano russo per un golpe. Biden ha assicurato anche “l'assistenza continua” di Washington a Chisinau per “rafforzare la sua resilienza politica ed economica”, anche attraverso le riforme democratiche e la sicurezza energetica della Moldavia, e per “affrontare le conseguenze della guerra russa contro l'Ucraina”. La settimana scorsa Sandu aveva denunciato un piano russo per un golpe a Chisinau attraverso il sostegno all'opposizione filorussa, che sarebbe stata ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) Gli Usa continuano a muovere le loro pedine per rimarcare il loro potere in Europa. Il presidente americano Joe Biden ha incontrato a Varsavia, a margine della sua visita in Polonia, la presidente dellaMaia Sandu, per riaffermare “il sostegno degli Stati Uniti alla sovranità ed all'integrità territoriale” del Paese dopo le notizie su un piano russo per un. Biden ha assicurato anche “l'assistenza continua” di Washington a Chisinau per “rafforzare la sua resilienza politica ed economica”, anche attraverso le riforme democratiche e la sicurezza energetica della, e per “affrontare le conseguenze della guerra russa contro l'Ucraina”. La settimana scorsa Sandu aveva denunciato un piano russo per una Chisinau attraverso il sostegno all'opposizione filorussa, che sarebbe stata ...

