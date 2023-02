La Russia sospende il trattato sulla riduzione delle armi nucleari: Costretti dagli Usa e della Nato (Di martedì 21 febbraio 2023) La Russia ha deciso di sospendere la partecipazione all’accordo New Start sulla riduzione delle armi nucleari siglato con gli Stati Uniti nel 2010. Lo ha annunciato il presidente russo, Vladimir Putin, nel discorso alla nazione pronunciato a Mosca e durato circa due ore. Accusando Usa e Nato di non collaborare all’attuazione del trattato, Putin ha detto che “a questo punto, sono costretto ad annunciare che la Russia sospende la sua partecipazione al trattato per le armi offensive strategiche”. Ribadendo che Mosca non si ritira ma sospende il trattato, Putin ha aggiunto che la Russia farà nuovi test ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 febbraio 2023) Laha deciso dire la partecipazione all’accordo New Startsiglato con gli Stati Uniti nel 2010. Lo ha annunciato il presidente russo, Vladimir Putin, nel discorso alla nazione pronunciato a Mosca e durato circa due ore. Accusando Usa edi non collaborare all’attuazione del, Putin ha detto che “a questo punto, sono costretto ad annunciare che lala sua partecipazione alper leoffensive strategiche”. Ribadendo che Mosca non si ritira mail, Putin ha aggiunto che lafarà nuovi test ...

