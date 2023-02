“La Russia ha un piano per annettere la Bielorussia entro il 2030”: il documento segreto del Cremlino rivelato dai media tedeschi (Di martedì 21 febbraio 2023) Un pool di media internazionali, tra cui le testate tedesche Süddeutsche Zeitung, Wdr e Ndr, rivela l’esistenza di un documento dell’estate 2021 dell’amministrazione presidenziale russa intitolato “Traguardi strategici della Federazione Russa in BieloRussia”, che in 17 pagine delinea come Mosca intenderebbe procedere per annettere la Bielorussa entro il 2030. Il piano uscirebbe – secondo questa ricostruzione – dalla “Direzione per la collaborazione estesa oltre le frontiere” creata cinque anni fa dal Cremlino per sviluppare strategie volte ad aumentare l’influenza russa negli Stati vicini. La Ard riporta che il leader bielorusso Aleksandr Lukašenko, quando venerdì scorso è andato a Mosca, dopo che Putin di fronte alle telecamere lo ha ringraziato per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Un pool diinternazionali, tra cui le testate tedesche Süddeutsche Zeitung, Wdr e Ndr, rivela l’esistenza di undell’estate 2021 dell’amministrazione presidenziale russa intitolato “Traguardi strategici della Federazione Russa in Bielo”, che in 17 pagine delinea come Mosca intenderebbe procedere perla Bielorussail. Iluscirebbe – secondo questa ricostruzione – dalla “Direzione per la collaborazione estesa oltre le frontiere” creata cinque anni fa dalper sviluppare strategie volte ad aumentare l’influenza russa negli Stati vicini. La Ard riporta che il leader bielorusso Aleksandr Lukašenko, quando venerdì scorso è andato a Mosca, dopo che Putin di fronte alle telecamere lo ha ringraziato per ...

