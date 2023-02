La Russa, Zan: “La destra vede i diritti come fumo negli occhi, non ha ancora risolto i suoi problemi con la cultura post-fascista” (Di martedì 21 febbraio 2023) “Le parole di La Russa? Solo in Italia il tema dei diritti è territorio di scontro politico, la destra non ha risolto i suoi problemi con la cultura post-fascista e vede i diritti come fumo negli occhi anziché come questione di civiltà patrimonio in una democrazia moderna”. Lo ha detto il deputato del Partito Democratico e padre del dl contro l’omotransfobia mai approvato dal Parlamento, Alessandro Zan, commentando con i cronisti le dichiarazioni del presidente del Senato a Rai2. “Questa destra dimostra ancora di essere arretrata, La Russa dovrebbe spogliarsi delle sue ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) “Le parole di La? Solo in Italia il tema deiè territorio di scontro politico, lanon hacon laanzichéquestione di civiltà patrimonio in una democrazia moderna”. Lo ha detto il deputato del Partito Democratico e padre del dl contro l’omotransfobia mai approvato dal Parlamento, Alessandro Zan, commentando con i cronisti le dichiarazioni del presidente del Senato a Rai2. “Questadimostradi essere arretrata, Ladovrebbe spogliarsi delle sue ...

